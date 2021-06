Stiri pe aceeasi tema

- 400 de voluntari din toate colțurile țarii sunt așteptați in acest sfarșit de saptamana la Ilidia, in județul Caraș Severin. Timp de trei zile, ei vor lucra contra cronometru pentru a repara și zugravi fațadele a 30 de case, pentru a le reda stralucirea de altadata. Pentru munca lor, vor fi recompensați…

- Voluntarii care doresc sa participe la evenimentul Color the Village, ediția 2021, au posibilitatea sa se inscrie in proiect, completand formularul online disponibil pe... The post Voluntarii de la Acasa in Banat vor munci timp de trei zile pentru a renova 30 de fațade de case din Ilidia. Cum te poți…

- Incepand din 5 mai, cei de la Asociația „Acasa in Banat” au dat startul inscrierilor pentru voluntari, la evenimentul „Color the Village”. Timp de trei zile, aceștia vor munci contra cronometru pentru a renova 30 de fațade de case din Iliada, pentru a le reda stralucirea de alta data.

- Asociația Acasa in Banat, care iși propune sa pastreze patrimoniul cultural al Banatului, sa redea culoare satului banațean și sa redescopere adevaratele valori ale acestor locuri, de la oameni gospodari la frumoasele case și poveștile lor, a deschis apelul de voluntari pentru ediția din acest an a…

- Asociația „Acasa in Banat” a lansat in aceasta saptamana proiectul „Hai la Rudaria”, prin care se dorește transformarea comunei carașene Eftimie Murgu – numita odinioara Rudaria – intr-o destinație turistica mult mai atractiva, care sa aduca și beneficii comunitații locale. In anul 2019, la Eftimie…

- Asociatia "Acasa in Banat" continua demersurile de valorificare a patrimoniul mulinologic din judetul Caras-Severin, mai ales a morilor de apa, in cadrul proiectului "Hai la Rudaria!" (comuna Eftimie Murgu), pe care sa o transforme intr-o destinatie turistica mult mai atractiva decat este acum. "Rudaria…

- Rudaria sau Eftimie Murgu este cunoscuta pentru cele 22 de mori de apa care fac parte din patrimoniul național. Insa mulți viziteaza doar cateva mori pentru ca nu știu cum sa ajunga la celelalte. Asociația „Acasa in Banat” și Fundația Orange iși unesc forțele pentru a pune in valoare patrimoniul mulinologic,…

- Proiectul „Color the Village”, inițiat de asociația „Acasa in Banat”, continua și in acest an, in satul carașean Ilidia, care aparține de comuna Ciclova Romana, aflat intr-o zona deluroasa de la poalele Munților Aninei. Satul, aflat in apropiere de Socolari – devenit un loc de creație al artiștilor…