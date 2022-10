Stiri pe aceeasi tema

Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta ca a finalizat expertiza tehnica pentru patinoarul artificial Mihai Flamaropol, iar vestea buna este ca sunt variante pentru continuarea santierului, potrivit news.ro.

- Patriarhul Daniel a anunțat, joi, ca ar dori ca pe stema Bucureștilor sa figureze in viitor și Cuviosul Dimitrie cel Nou, alaturi de Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir. Anunțul a fost facut cu prilejul liturghiei oficiate in cinstea Sf. Dimitrie cel Nou la altarul exterior al Catedralei…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a depus cereri de finantare in valoare totala de 1.264.408.151 lei (256 milioane de euro) pentru mai multe proiecte in domeniul transportului public. Cererile au fost depuse in cadrul celui de-al doilea apel pentru dezvoltarea durabila a localitatilor,…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca pretul gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei nu va creste si a precizat ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie, potrivit Agerpres.

- Potrivit primarului, procedura a fost imparțita in 5 loturi, cu o lungime de aproximativ 40 km fiecare. Pentru trei dintre acestea, au fost atribuite contractele de proiectare și execuție, iar pentru celelalte doua au fost desemnați caștigatorii. "Dupa semnarea contractelor, va fi demarata etapa de…

- Seful Serviciului Sanatate si Securitate in Munca a fost inlocuit din functie, dupa accidentul in care un copil a fost ranit de o coloana ornamentala din holul Primariei Capitalei. „In urma accidentului din 22 august din holul Primariei Capitalei si a concluziilor preliminare ale anchetei administrative…

- Incepand din 16 august, niciun angajat al municipalitatii nu va mai avea loc de parcare rezervat pe strazile din jur, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a mai precizat ca locurile de parcare din zona vor putea fi folosite de oricine cu plata. „Aplicarea regulamentului de parcare…