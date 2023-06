Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges a anuntat, miercuri, ca a ajuns la un acord cu Alexandru Pelici pentru postul de antrenor principal al gruparii din Trivale.Ultima oara, Alexandru Pelici a fost selectionerul reprezentativei U19 a Romaniei. Inainte de experienta ca selectioner, el a stat pe banca echipei CS Mioveni, cu care…

- Dinamo a reușit sa dea calculele peste cap și a promovat in Liga 1, caștigand barajul cu FC Argeș (6-1 și 2-4), iar „cainii” au sarbatorit din plin. Dupa ce au petrecut la stadionul din „Ștefan cel Mare”, alaturi de fani, jucatorii, staff-ul și conducatorii clubului au continuat petrecerea. Dinamo,…

- Dinamo a revenit in Liga 1 dupa un singur sezon de suferința. Fanii deplasați la Mioveni, locul desfașurarii partidei decisive cu FC Argeș, scor 2-4 (6-1 in tur), au invadat terenul imediat dupa fluierul final al lui Sebastian Colțescu. Peste o mie de suporteri dinamoviști au plecat din blocstarturi…

- Sambata și duminica de la ora 21:00 vor avea loc meciurile retur ale barajelor de menținere/promovare in Liga 1. Comisia Centrala a Arbitrilor a decis cine va conduce aceste partide: Sebastian Colțescu a fost delegat la FC Argeș - Dinamo, in timp ce Radu Petrescu va merge la UTA Arad - Gloria Buzau…

- Atat fotbaliștilor de la Dinamo, cat și celor de la FC Argeș, li s-au promis prime financiare consistente, daca vor reuși sa caștige barajul de menținere-promovare in Superliga. Dinamo - FC Argeș, manșa tur a barajului de menținere-promovare in Liga 1 se joaca diseara, de la ora 20:00, pe Arena Naționala,…

- Dinamo primește luni, de la ora 20:00, vizita celor de la FC Argeș, in manșa tur a barajului de promovare-menținere in Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Returul se joaca pe data de 3 iunie, de la ora 21:00, in Trivale Dinamo…

- Campania de transferuri este principala cauza a neputinței echipei FC Argeș – este opinia la unison a fostelor glorii alb-violete, jucatori care au caștigat campionatul cu echipa din Trivale. Iata cum au comentat aceștia situația actuala din clasament a FC Argeș și CS Mioveni, echipe care in momentul…

- Campania „O strada si un bust pentru Constantin Stroe in Pitesti” Jurnalul de Argeș a demarat, inca din luna octombrie 2021, campania „O strada și un bust pentru Constantin Stroe in Pitești”. In aceasta ediție l-am invitat pe parintele arhimandrit Caliopie Ichim sa ne spuna parerea domniei sale despre…