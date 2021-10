Polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un tir incarcat cu piese auto, 3.350 de kilograme de tutun neprelucrat, pentru care nu existau documente legale. Intr-un alt caz, tot la Vama Giurgiu, au fost confiscate 11.000 de țigarete, ascunse de un tanar bulgar in husele și scaunele autoturismului pe care il conducea. Potrivit reprezentanților IPTF Giurgiu, in data de 21.10.2021, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru efectuarea controlului de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean leton, in varsta de 51 de ani, conducand…