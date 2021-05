Stiri pe aceeasi tema

- China spune ca va inființa o „linie de separare” pe varful Everestului, pentru a preveni intrarea in contact a alpiniștilor chinezi cu cei din Nepal. Inițiativa vine la mai puțin de o saptamana dupa ce autoritațile din tabara de baza din Nepal au avertizat ca au crescut imbolnavirile cu Covid-19 in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, la 16 ani de la semnarea Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (UE), actualii politicieni "nu sunt in stare" sa trimita Comisiei Europene "un plan coerent" care sa respecte cerintele in privinta PNRR. Potrivit liderului social-democrat,…

- Hansi Flick, Edin Terzic, Juergen Klopp si Thomas Tuchel au scris istorie, facand din Germania prima tara cu patru antrenori in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, noteaza DPA, Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, antrenata de Hansi Flick, si Chelsea, pregatita de Thomas…

- Alpinistul Horia Colibasanu a anuntat ca incepe calatoria spre Nepal, Himalaya, unde planuieste sa continue proiectul ambitios inceput in 2019, si anume deschiderea unei rute noi spre varful Dhaulagiri, de 8.167 metri. Colibasanu este primul sportiv de performanta din Romania care s-a vaccinat impotriva…

- Cu fiece an, in Moldova tot mai mulți tineri aleg modul sanatos de viața. Ei fac sport, participa la diverse curse, cuceresc piscurile montane. Andrei Elistratov este unul dintre aceștia. In a. 2017 , impreuna cu prietenii sai, el a escaladat piscul muntelui Kala Pattar din Nepal, cu inalțimea de 5…

- Sportiva norvegiana Maren Lundby a castigat primul titlu mondial feminin la sarituri cu schiurile de la trambulina mare, miercuri, la Campionatele Mondiale de schi nordic de la Oberstdorf (Germania), care au avut in program in premiera o astfel de proba feminina. Lundby (26 ani), campioana…