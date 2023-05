Stiri pe aceeasi tema

- Reunind parteneri de afaceri din peste 35 de țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, cea de-a doua ediție a EMEA ASUS Business Summit, care a avut loc la inceputul lunii mai la Malaga, in Spania, a reprezentat o oportunitate unica pentru partenerii diviziei ASUS Commercial de a descoperi cele…

- Peste jumatate de milion de copii (536.000) au avut cel puțin un parinte plecat la munca in strainatate, in ultimul an;61,5% dintre copiii ai caror parinți au fost vreodata plecați in strainatate au sau au avut doar tatal plecat (aproximativ 587.000 de copii), 20,4% au sau au avut doar mama plecata…

- 13 medalii de aur și doua de argint au obținut sportivii lotului național al Republicii Moldova in cadrul Campionatului European la Triatlon Forța, powerlifting. Competiția s-a desfașurat in perioada 20 aprilie - 02 mai in orașul Autun, Franța. Țara noastra s-a clasat pe locul II in clasamentul pe echipe,…

- Campioana Republicii Moldova la gimnastica ritmica, Veronica Șturmilova, in varsta de 16 ani, a ramas in afara lotului țarii pentru competiția Europeana, dupa ce Federația de gimnastica ritmica a inscris doua fete care nu sunt din Republica Moldova. Totodata, Șturmilova a postat pe rețelele de socializare…

- Lotul național al Republicii Moldova a obținut noua medalii de aur, 13 medalii de argint și 10 medalii de bronz la Campionatul European rezervat seniorilor, tineretului, juniorilor și cadeților, la Karate Shotokan. Competiția, care este la cea de-a 12-a ediție, s-a desfașurat in perioada 31 martie-2…

- Iata rezultatele: ????Ivanescu Florentina-aur ctg 63 kg ????Stere Elena-arg. ctg 57 kg ????Mitran David-arg. ctg 81 kg ????Badiceanu Florina- brz. ctg 52 kg ????Grigore Nicoleta -brz. ctg 70 kg ????Albu Alin-brz. ctg 66 kg ????Sibisan Alexandru- brz. ctg 90 kg ????Serban Eduard brz. ctg 100 kg ????Georgescu…

- Spania - Norvegia, meci contand pentru Grupa A a preliminariilor pentru Euro 2024, este programat, sambata, 25 martie, de la ora 21:45, pe La Rosaleda din Malaga, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Angajații unui supermarket din Spania, Malaga, sunt dați exemplu de polițiștii spanioli dupa ce au anunțat ca au gasit o geanta cu 9.000 d euro in interiorul magazinului. Oamenii legii s-au deplasat la supermarket și au gasit un card, astfel ca au identificat persoana care a pierdut banii. De unde avea…