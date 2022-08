Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani au murit pe loc, iar alti noua au fost grav raniti, noaptea trecuta, intr-un terifiant accident de autocar produs in Bulgaria. Cumplitul accident s-a produs in jurul orei 01.30, pe drumul dintre Ruse si Veliko Tarnovo, intre localitatile Kutsina si Polikraishte. Un autocar in care se…

- Pacienții romani internați in spitalele din Bulgaria vor fi transportați cu elicopterele la spitalul din București, a transmis DSU. Autocarul cu 25 de pasageri, se indrepta spre Romania, venind de la Istanbul, vehiculul s-a ciocnit cu un automobil inregistrat in Olanda, parcat pe marginea drumului.…

- Sambata dimineața, in jurul orei 01:30, un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri, dintre care 7 cetațeni turci, iar restul romani, a fost implicat intr-un accident rutier in Bulgaria. Deocamdata nu se cunoaște unde trebuia sa ajunga autocarul in țara noastra. Accidentul…

- Patru romani și-au pierdut viața sambata noaptea pe o șosea din Bulgaria, in timp ce se intorceau acasa de la Istanbul, cu un autocar condus de un șofer turc. Alți 9 pasageri din autocar au fost raniți, unii foarte grv. Autocarul cu romani a ieșit de pe șosea, a derapat pe acostament și a lovit in plin…

- Cinci romani raniti intr-un accident in Bulgaria vor fi transportati, sambata, cu elicoptere, la Spitalul Floreasca din Capitala, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un accident grav a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo - Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

- Patru romani ce se aflau intr-un autocar au murit in Bulgaria. Alte noua persoane au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs in jurul orei 01:30. La bordul autocarului se aflau 25 de pasageri, dintre care 7 cetateni turci, iar restul romani. Vehiculul a intrat intr-un autoturism. Coliziunea…

- Parlamentarii au emis un proiect de lege prin care elimina orice competențe jurisdicționale și profesionale in sfera medicala ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Departamentului pentru Situații de Urgența. Totodata, UPU-rile redevin parte integranta a spitalelor, iar SMURD-ul va fi doar o structura…