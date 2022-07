Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident produs pe DE 578 si in care au fost implicate un autoturism, o motocicleta si o bicicleta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- VIDEO| ACCIDENT GRAV pe DN1A: 12 persoane, RANITE, in urma unei coliziuni intre microbuz și un autoturism. Planul Roșu de Intervenție a fost ACTIVAT VIDEO| ACCIDENT GRAV pe DN1A: 12 persoane, RANITE, in urma unei coliziuni intre microbuz și un autoturism. Planul Roșu de Intervenție a fost ACTIVAT Un…

- O femeie de 42 de ani a fost ranita in urma unui accident petrecut la limita dintre judetele Timis si Caras- Severin. Oamenii legii au anuntat ca cinci persoane se aflau in masina insa doar una a avut nevoie de investigatii medicale complexe. “Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus un autoturism…

- La data de 20 iunie a.c., in jurul orei 13.40, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Expres 12 DEx12 , pe sensul de mers Craiova catre Pitesti. La fata locului, s au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier Olt care au…

- Un barbat și o femeie au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa un accident produs pe strada Buziașului din Lugoj. Conform lugojinfo.ro, șoferul le-a spus polițiștilor ca transporta mai multe pisici, iar la un moment dat una dintre ele a intrat sub pedale, la picioarele barbatului. Șoferul ar fi intrat…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața in jurul orei 4 pe șoseaua Gherla-Dej, in zona localitații Bunești. Evenimentul a fost anunțat prin apel la 112 și a intervenit un echipaj de descarcerare al pompierilor de la Detașamentul din Dej, un echipaj SMURD de la punctul de lucru din Gherla și un echipaj…

- FOTO: Accident pe A1, in zona Calnic. Doua persoane ranite, dupa ce o mașina a lovit un element de pe marginea autostrazii Garda de Intervenție Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la un accident rutier produs pe A1, in zona Calnic. Reprezentanții ISU…

- Polițiștii Serviciului Rutier Argeș au intervenit la un accident ce a avut loc pe Autostrada A1, la ieșirea de spre Bascov, Str. Serelor-DN 7. Potrivit IPJ Arges din cercetarile efectuate s-a stabilit ca un barbat de 58 de ani, din Ramnicu Valcea, care conducea un autoturism pe Autostrada A1, la ieșirea…