Trei milioane de cazuri zilnic cu Omicron înregistrate în lume Mai mult de 3 milioane de cazuri zilnic de Covid-19 au fost inregistrate in medie in lume intre 13 si 19 ianuarie, o cifra care a fost multiplicata cu cinci dupa aparitia variantei Omicron la final de noiembrie, potrivit unui bilant al AFP. Regiunile care se confrunta in prezent cu cele mai multe infectari sunt Asia (385.572 cazuri zilnic in ultimele sapte zile in medie, +68% fata de saptamana trecuta), Orientul Mijlociu (89.900 cazuri zilnic, +57%) si zona Alericii Latine/Caraibe (397.098 cazuri zilnic, +40%). Tulpina Omicron a aparut pentru prima data in Africa de Sud. S-a raspandit extrem de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

