Stiri pe aceeasi tema

- Trei fotbaliști de la Astra Giurgiu, Kehinde Fatai, Takayuki Seto și Alex Ionița, și-au injectat vitamine la clinica soțului Andreei Berecleanu. Pana la soluționarea cazului, aceștia au fost suspendați provizoriu de ANAD. CONTEXT: GSP a intrat in posesia unor fotografii cu 3 jucatori ai Astrei (Kehinde…

- ​Jucatorii Kehinde Fatai, Takayuki Seto si Alexandru Ionita de la Astra Giurgiu au urmat un tratament interzis de Agentia Mondiala Antidoping, informeaza gsp.ro.Cei trei au urmat un tratatment intravenos cu vitamine si minerale la o clinica privata din Bucuresti, care a postat în scop…

- Jucatorii Kehinde Fatai, Takayuki Seto si Alexandru Ionita de la Astra Giurgiu au urmat un tratament interzis de Agentia Mondiala Antidoping, informeaza gsp.ro.Cei trei au urmat un tratatment intravenos cu vitamine si minerale la o clinica privata din Bucuresti, care a postat in scop publicitar…

- Cristian Balaj (49 de ani), președintele Agenției Naționale Anti-Doping, a comentat in urma cu scurt timp informațiile publicate in exclusivitate de Gazeta Sporturilor. CONTEXT: GSP a intrat in posesia unor fotografii cu 3 jucatori ai Astrei (Kehinde Fatai, Takayuki Seto și Alex Ionița) care primeau…

- Gazeta Sporturilor a intrat in posesia unor fotografii cu 3 jucatori ai Astrei, Kehinde Fatai, Takayuki Seto și Alex Ionița, care primeau vitamine prin vena, la clinica soțului Andreei Berecleanu, doctorul Constantin Stan. Imaginile au ajuns și la Agenția Naționala Anti-Doping (ANAD), care deschide…

- FC Viitorul Constanta a reusit prima sa victorie din acest sezon, 4-1 (3-0) cu Astra Giurgiu, sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii I de fotbal. Pentru echipa antrenata de Ruben de la Barrera, care castiga si el primul meci in Liga I, au marcat Gabriel Iancu (13, 59),…

- Echipa de fotbal Astra Giurgiu a invins cu scorul de 4-0 (1-0) formatia Gaz Metan Media, vineri seara, intr-o partida disputata in deplasare in cadrul etapei a 8-a a play-off-ului Ligii I. Formatia antrenata de Bogdan Andone a condus la pauza cu scorul de 1-0 in urma golului inscris de Kehinde Fatai…

- Astra Giurgiu a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 2-2 (1-2), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Campioana a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Mario Rondon (12) si Andrei Burca (17), dar Astra a revenit si a redus…