- Academica Clinceni l-a achizitionat pe mijlocasul bulgar Asen Chandarov, in varsta de 21 de ani, a anuntat clubul ilfovean, potrivit news.ro.Citește și: CAB il LOVEȘTE in plin pe Liviu Dragnea - Incarcerea sa este una perfect legala iar el ramane in spatele gratiilorEl se afla a prima experienta…

- Daniel Benzar este noul jucator al Rapidului pentru urmatorul sezon, avand drept de prelungire pentru inca un an, anunța news.ro.Fratele mai mic al lui Romario Benzar este mijlocas stanga, dar poate juca si in banda dreapta, are 22 de ani, si a evoluat in sezonul trecut in prima liga, pentru…

- Echipa de fotbal Academica Clinceni a invins cu scorul de 2-1 (1-0) formatia FC Voluntari, vineri, intr-o partida disputata pe teren propriu din cadrul etapei a 10-a a play-out-ului Ligii I. Formatia condusa de Ilie Poenaru a deschis scorul in minutul 38, cand Adrian Sut a primit o pasa de la Eugeniu…

- Academica Clinceni a pierdut cu Dinamo, scor 1-3. Ilie Poenaru (43 de ani) crede ca formația lui ar fi meritat sa caștige astazi. Ilie Poenaru (43 de ani) crede ca formația lui ar fi meritat sa caștige astazi. Vezi AICI clasamentul din play-out „Realitatea a fost alta astazi. Poate sunt lipsit de…

- Antrenorul echipei de fotbal Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, joi, ca formatia sa va incerca in partida din deplasare cu FC Hermannstadt sa obtina a treia victorie consecutiva in play-out-ul Ligii I. "Venim dupa doua rezultate foarte bune (1-0 cu CSM Poli Iasi si 1-0 cu Chindia…

- Academica Clinceni a obtinut o victorie importanta in fata Chindiei Targoviste, 1-0, in etapa a 5-a din play-out-ul Ligii 1. Ilie Poenaru este fericit si sustine ca prestatia jucatorilor sai a fost una buna.Academica Clinceni a urcat pe pozitia a 10-a din play-out-ul Ligii 1, cu 20 de puncte obtinute.…

- Handbal TRANSFER… Echipa de handbal masculin a CSM Vaslui continua sa se intareasca in perspectiva noului sezon al Ligii Zimbrilor, care va debuta in luna august. Gruparea vasluiana a obtinut semnatura interului stanga Ciprian Vancea, jucator adus de la CSM Fagaras. In varsta de 28 de ani, Ciprian Vancea…

- FCSB a pierdut astazi și cel de-al doilea meci amical din aceasta saptamana, trupa lui Bogdan Vintila fiind invinsa de Academica Clinceni, scor 2-3. Ilie Poenaru, antrenorul formației din Clinceni, a vorbit despre victoria cu FCSB, dar și despre ce a remarcat in echipa lui Vintila: „Multumit in primul…