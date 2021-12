„Trebuie să ne pregătim”: Patriarhul Daniel a prezentat Genealogia Mântuitorului In Duminica dinaintea Nasterii Domnului a fost citit textul evanghelic de la Matei care prezinta Genealogia Mantuitorului. „Aceasta Evanghelie ne arata ca mai avem cateva zile pana la Craciun și ne indeamna sa vedem cum s-au pregatit generațiile de-a lungul istoriei și in mod desavarșit, Maica Domnului, pentru primirea Mantuitorului”, a spus Patriarhul Daniel. „Noi, in zilele care au mai ramas, trebuie sa ne pregatim pentru a primi pe Mantuitorul Iisus Hristos cu multa bucurie și cu multa darnicie”, a mai afirmat Patriarhul Daniel, potrivit basilica.ro. „De aceea, in aceste zile se fac daruri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

