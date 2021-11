Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre victimele busculadei in urma careia si-au pierdut viata opt persoane la un festival de muzica din Texas i-au dat in judecata pe rapperii Travis Scott si Drake, acuzandu-i de neglijenta si de "incitare" la haos. Celebrul avocat Ben Crump a anuntat duminica seara ca le va reprezenta in instanta…

- Opt persoane au murit și mai multe au fost ranite, dupa ce s-au calcat in picioare la propriu la deschiderea festivalului de muzica Astroword. Travis Scott nu și-a imaginat niciodata ca ar putea avea loc o asemenea tragedie și a promis ajutor financiar familiilor indoliate.

- Cel putin doua anchete, din care una penala, se aflau in desfasurare duminica pentru a investiga circumstantele in care s-a produs busculada din timpul concertului pe care rapperul Travis Scott l-a sustinut vineri seara in cadrul festivalului muzical Astroworld din Houston, in urma careia cel putin…

- Poliția din Houston, Texas a dechis o ancheta penala dupa ce opt tineri, cu varste cuprinse intre 14 și 27 de ani, au murit striviți de mulțimea care asista la concertul rapper-ului Travis Scott, in timpul festivalului de muzica Astroworld , scrie BBC . In ancheta este implicata divizia de omucideri…

- Poliția din Houston, Texas, a deschis o ancheta penala cu privire la decesele de la festivalul Astroworld din Houston, Texas. Cel puțin opt oameni au murit și zeci de oameni au fost raniți dupa ce mulțimea s-a calcat in picioare in seara de deschidere a evenimentului muzical.

- Cel puțin 8 persoane au murit și sute au fost ranite in urma unei busculade produse la festivalul de muzica Astroworld din Houston, Texas. Fanii s-au inghesuit spre scena la deschiderea festivalului și s-a creat panica, au anunțat autoritațile.

- Cel puțin opt persoane au fost ucise și mai multe au fost ranite in urma unei busculade la deschiderea festivalului de muzica Astroworld. Fanii s-au napustit spre scena in timpul deschiderii festivalului din Houston, au anunțat autoritațile. Șeful pompierilor din Houston, Samuel Pena, a confirmat cifrele…

- Cel putin opt persoane si-au murit si numeroase altele au fost ranite intr-o busculada produsa vineri seara la festivalul de muzica Astroworld din Houston, statul Texas, au informat autoritatile americane, relateaza Reuters si AFP. „Multimea a inceput sa se impinga spre fata scenei. Acest lucru a creat…