- O casa veche ce asteapta restaurarea, vopsita candva intr-o culoare visinie, situata pe Strada Scolii din Cetatea Medievala a Sighisoarei, ne dezvaluie viata unei familii care a schimbat nu doar orasul, ci si Europa, prin declansarea miscarii feministe din Germania, la inceputul perioadei interbelice.Familia…

- Fara ajutorul Guvernului, Apulum SA, cel mai mare producator de porțelan fin din Europa, a rezolvat complicata ecuație a energiei. Salariații iși pastreaza locurile de munca Ajuta-te singur și te ajuta și Dumnezeu! Apulum SA, cel mai mare producator de porțelan fin din Europa, rezolva fara ajutorul…

- Un tezaur monetar dacic a fost descoperit de politistii din Alba, in colaborare cu arheologii Muzeului National al Unirii din Alba Iulia, in urma unei investigatii pornite de la o postare in mediul online, primele estimari aratand ca obiectele ar avea o deosebita valoare patrimoniala. Potrivit unui…

- Andrei Marga revine dupa declarațiile care au deranjat Ucraina și o parte a opiniei publice. Marga nu se dezice de ce a spus, din contra, se apara și spune ca e vorba de adevarul istoric. Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat,…

- „Ucraina este in frontiere nefirești”, iar teritoriul sau trebuie imparțit de mai multe state, inclusiv Romania care trebuie sa preia Bucovina, susține Andrei Marga, fost ministru al Educației și al Externelor, potrivit Alba24 . In varsta de 76 de ani, fostul ministru recurge la o teorie des raspandita…

- George Buhnici a vorbit la podcast -ul lui Mihai Morar despre orașele verzi, in care tot transportul este electric, spunanc ca UE va investi 100 de miliarde de euro in 100 de orașe verzi din Europa. Acesta a spus ca in orașul Shenzhen, din China, a vazut efectele treceri de la transport cu motoare pe…

- Pe majoritatea gandul ii duce la 23 august 1944, data intoarcerii armelor de catre Romania impotriva Germaniei naziste cu care fusese aliata din 1940 și alaturarea coaliției formate din URSS, Statele Unite și Marea Britanie pana la sfarșitul celui de-al doilea razboi mondial in Europa, la 8 mai 1945.…

- Fostul atacant al Universitatii Craiova, Eugen Neagoe, implineste astazi 55 de ani, motiv pentru care GdS i-a urat „La multi ani!“. „Geana“ a vorbit despre Universitatea Craiova si returul play-off-ului cu Hapoel Beer Sheva, dar si despre sansaele CFR-ului si FCSB-ului de a prinde faza grupelor din…