Transport agabaritic pe ruta Intersectie A1 cu DNCB si DJ602 (judetul Ilfov) In perioada 29.04.2021 ndash; 01.05.2021 se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul Intersectie A1 cu DNCB judetul Ilfov ndash; DNCB ndash; Intersectie DNCB cu DJ602 judetul Ilfov .Vehiculul transporta un utilaj industrial.Latimea maxima a vehicului este 5,0 m, viteza de deplasare urmand a fi adaptata conditiilor de trafic. Mentionam ca in conformitate OUG 195 2002 privind circulatia pe drumurile publice viteza maxima de deplasare a vehiculului cu depasiri este de 70 km ora.Etapele de d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

