Tragedie la un cămin de bătrâni din Spania: Șase oameni au murit și 17 au fost răniți Șase oameni au murit, iar 17 au fost raniți in urma unui incendiu la un camin de batrani de langa Valencia. Din primele informații, incendiul ar fi pornit din cauza unui scurtcircuit la instalația de oxigen. Victimele aveau varste cuprinse intre 67 și 95 de ani. Focul a pornit in timpul nopții și s-a extins foarte repede. De asemenea, cladirea a fost acoperita de un fum negru și gros. Toți cei 70 de oameni care erau in caminul de batrani au fost evacuați de urgența. Pompierii au avut nevoie de doua ore sa stinga incendiul. The post Tragedie la un camin de batrani din Spania: Șase oameni au murit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șase oameni au murit, iar 17 au fost raniți dupa ce un camin de batrani de langa Valencia a luat foc. Din primele informații, incendiul ar fi pornit din cauza unui scurtcircuit la instalația de oxigen. Victimele aveau varste intre 67 și 95 de ani, potrivit Digi24. Toți cei 70 de oameni care erau in…

- Șase oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un camin de batrani de langa Valencia a luat foc.Din primele informații, incendiul ar fi pornit din cauza unui scurtcircuit la instalația de oxigen.Victimele aveau varste intre 67 și 95 de ani, scrie digi24.ro.

- Trupul barbatului a fost gasit carbonizat, dupa ce anexa in care aceasta locuia a ars in totalitate."Alarma a fost data de o ruda, la ora 8,29. La fata locului au ajuns, in cel mai scurt timp, doua echipaje din cadrul Garzii de Interventie Trusesti, cu doua autospeciale cu apa si spuma, pompierii voluntari…

- Patru copii au murit, iar alți cinci au fost raniți dupa ce au cazut de la inalțimea de 10 metri dintr-un castel gonflabil care a fost luat pe sus de vant, scrie CNN . Tragedia s-a petrecut in Australia, in timpul unei serbari de sfarșit de an școlar. „Noua copii din clasele a V-a și a VI-a de la școala…

- Cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața intr-un tragic accident. Alți 32 de oameni au suferit rani grave și sunt internați in spital. Victimele mergeau la un pelerinaj religios in Mexic, dar autocarul s-a izbit de o casa. Accidentul s-a produs in sud-vest de Mexic, in comuna Joquicingo. Potrivit autoritaților,…

- Noua oameni au murit intr-un incendiu produs intr-un camin de batrani din estul Bulgariei. Focul a izbucnit luni seara. In camin locuiau 58 de batrani. Cand au ajuns pompierii, acoperișul de lemn era deja cuprins de flacari uriașe și ultimul etaj era plin de fum negru. Locatarii au fost evacuați. Au…

- Cel putin cinci persoane au murit intr-un incendiu izbucnit la o fabrica de pantofi din Dacca, au anuntat vineri pompierii si politia din Bangladesh, citati de DPA. Incendiul a izbucnit vineri dimineata devreme la Romana Rubber, o mica fabrica cu acoperis de tabla ce produce talpi de pantofi…

- Cel puțin trei oameni au murit iar alți 80 au fost raniți in Sudan, dupa ce armata a deschis focul impotriva protestatarilor adunați sa denunțe lovitura de stat militara de luni, relateaza BBC.