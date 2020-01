Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic s-a produs in aceasta seara pe strada Memorandului din Timișoara. Din primele informații ar fi mai multe victime decedate, iar pana acum pompierii au gasit doua cadavre carbonizate, copii. La fața locului este o desfașurare de forțe impresionanta, fiind mobilizate numeroase echipaje…

- Pompierii din Timișoara sunt in alerta dupa ce de la etajul 10 al unui bloc din Calea Șagului a inceput sa iasa fum. Apelul de urgența a fost dat in jurul orei 11.30. Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu intr-un bloc situat in Calea Șagului, nr. 45, la etajul 10.…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Noua persoane dintr-un bloc de pe strada Mioritei din Timisoara au ajuns la spital in ultimele zile, iar trei dintre acestea au murit. Printre cei decedati se afla si un copil de doar 10 zile, despre care medicii spuneau initial ca s-ar fi inecat cu lapte, dar si un copil de trei ani si mama […]

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta seara, intr-un camin de nefamiliști de pe strada Babadag din Timișoara. Conform primelor informații, incendiul a izbucnit intr-o locuința de la etajul patru și exista pericolul sa se extinda. Pompierii și jandarmii au trecut la evacuarea locatarilor. La fața…