- Un grav accident de circulație s-a produs in urma cu scurt timp pe Calea Șagului, in dreptul Parcului Industrial Incontro. Șoferul unui taximetru inmatriculat in Caraș-Severin, care se indrepta dinspre Timișoara spre Șag, a intrat pe contrasens, conform declarației martorului, șoferul unui camion. „Cred…

- Urmarire ca-n filme, in aceasta seara, in Timișoara – un echipaj de la secția 3 a vrut sa opreasca o mașina pentru un control de rutina pe Calea Șagului din Timișoara. Șoferul in loc sa opreasca a accelerat, urmand o cursa nebuna. Mai multe echipaje au plecat pe urmele fugarului, care a incercat sa…

- Un sofer din Lugoj a fost ranit joi seara dupa ce a provocat un accident pe drumul judetean care leaga Lugojul de Buzias. Primele informatii indica faptul ca lugojeanul aflat la volanul unui Logan nu a observat doua masini care stationau pe marginea drumului si le-a izbit in plin. In urma accidentului,…

- In timp ce conducea autoturismul pe DJ 178 in localitatea Arbore, in dreptul unei societati comerciale, un barbat de 20 de ani din comuna Cajvana a intrat intrat in coliziune laterala stanga spate cu autoturismul condus de un barbat de 20 de ani din comuna Marginea, care circula regulamentar in fata…

- Accidentul soldat cu doi morti si cinci raniti, produs joi seara pe autostrada, in judetul Arad, a fost provocat de un tanar de 29 de ani care nu avea permis de conducere, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Arad, potrivit agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe A1, la kilometrul…

- Accident de circulație, marți dimineața, la ieșire din Timișoara spre Utvin. Trei autoturisme au fost avariate și o persoana a ajuns la spital dupa ce un șofer nu a pastrat distanța regulamentara in trafic.

- Traficul este blocat, vineri dimineața, pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara - Lugoj, dupa ce șoferul unui TIR a ratat ieșirea de pe autostrada, a oprit, iar un alt TIR l-a izbit. Conform DRDP Timișoara, in nodul rutier Balinț, un TIR a oprit pe banda de urgența dupa ce a ratat ieșirea…