Tragedie in judetul Ialomita. S-a rasturnat cu ATV-ul si a murit pe loc. Nu avea permis de conducere Aseara, in jurul orei 21:00, in comuna Traian s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane, potrivit unui comunicat al IPJ Ialomita.Din primele verificari efectuate a reiesit faptul ca un barbat de 53 ani, din Slobozia, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare a ATV ului, acesta rasturnandu se.In urma evenimentului rutier a rezultat decesul soferului.Ulterior, fiind verificat in bazele de date, saa stabilit ca acesta nu detinea permis de conducere pentru nici ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

