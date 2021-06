Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter militar rusesc s-a prabusit joi seara in regiunea Gatcina, in apropiere de Sankt Petersburg, in nord-vestul Rusiei. In urma impactului, toți cei trei membri ai echipajului și-au pierdut viața, au anuntat autoritatile locale, potrivit Afp, citata de Agerpres . ”Au fost primite informatii…

- Trei muncitori din construcții au murit și doi sunt inca dați disparuți dupa prabușirea parțiala a unei școli din Anvers, in Belgia. Dupa cum a anunțat pe Facebook președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, unul dintre cei care și-au pierdut viața este cetațean moldovean, la fel unul dintre…

- Un roman a murit, iar alti cinci conationali au fost grav raniti in Belgia, cand o scoala aflata in constructie s-a prabusit. Barbatii erau muncitori pe santier, iar cei raniti sunt acum in stare grava la un spital din Anvers. In total doi oameni au murit, noua sunt raniti, iar alti trei au fost dati…

- Cinci ofiteri de politie antidrog au murit in prabusirea unui elicopter in Columbia, informeaza luni DPA, potrivit agerpres.ro. "Regretam profund moartea a cinci eroi ai fortelor noastre de politie", a scris presedintele columbian Ivan Duque duminica noapte pe Twitter. Potrivit declaratiei,…

- Militarul in varsta de 54 de ani a fost numit in fruntea armatei la 26 ianuarie de presedintele nigerian Muhammadu Buhari, aflat sub tirul criticilor dupa luni de grave deteriorari ale situatiei de securitate din cea mai populata tara din Africa. „Prabusirea unui avion al fortelor aeriene s-a produs…

- Un baiat de 10 ani a murit dupa ce o bucata de beton din gardul care imprejmuiește un stadion din Galați s-a prabușit peste el. Baiatul participa la o competiție sportiva. „Din primele verificari a...

- Tragedie in familia unui militar de doar 27 de ani de la Baza 2 Logistica Valahia. Tanarul Madalin Pohace, care suferea de o afecțiune grava, s-a stins din viața la numai doi ani dupa fratele sau geaman. "Din pacate, cateodata lupta se sfarșește...altfel! Și apar lacrimile... In aceasta dimineața,…