Stiri pe aceeasi tema

- Avionul care s-a prabușit, duminica, langa Milano este produs in Elvetia și este destinat clientilor de afaceri, scrie Mediafax. Pilatus Pc-12 este recunoscut de experți ca un aparat de zbor excelent. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica la pranz, in apropiere de Milano, iar opt persoane…

- Un avion privat inmatriculat in țara noastra s-a prabușit duminica dupa-amiaza in apropierea aeroportului Linate din Milano. Aeronava plecase de pe aeroportul privat Linate spre Sardinia și s-a prabușit la scurt timp dupa ora 14.00 peste o cladire aflata in curs de renovare. Martorii spun ca aeronava…

- Un avion de mici dimensiuni, inmatriculat in Romania, s-ar fi prabușit langa Milano. Avionul a intrat intr-o cladire de birouri. Opt persoane au murit, printre ei s-ar numara și pilotul și copilotul care erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a decolat de la aeroportul Linate din…

- Un avion de mici dimensiuni folosit pentru turism s-a prabusit duminica la marginea orașului Milano, nordul Italiei, ducând la moartea a sapte pasageri si a pilotului, cetatean român, potrivit mass-media din Italia, informeaza AFP. Aparatul, un…

- Un avion privat inmatriculat in țara noastra s-a prabușit duminica dupa-amiaza in apropierea aeroportului Linate din Milano. Aeronava plecase de pe aeroportul privat Linate spre Sardinia și s-a prabușit la scurt timp dupa ora 14.00 peste o cladire aflata in curs de renovare. Martorii spun ca aeronava…

- Un avion romanesc s-a prabusit, duminica, langa Milano, potrivit Rai 1.it. Șapte persoane și pilotul au murit, dupa ce inițial au fost raportate 6 decese. Printre pasageri se afla un cetațean francez, un copil și probabil cetațeni romani, iar pilotul era de origine germana. INFO – #Italie : Un avion…

- Un avion s-a prabușit in San Donato, Milano. Cei de la fața locului au ramas șocați cand au vazut aeronava care s-a indreptat direct intr-o cladire. Ce alte detalii se cunosc la acest moment? Avion romanesc, prabușit langa Milano: ultimele informații O aeronava de mici dimensiuni s-a prabușit violent.…