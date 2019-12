Tragedia din Odesa: autorităţile ucrainene au găsit toate trupurile celor 16 victime Un precedent bilant al acestui incendiu, izbucnit pe 4 decembrie intr-un imobil din centrul orasului, mentiona 14 morti. Numarul celor decedati a fost revizuit in crestere joi, la 16.



Mai multi studenti si un pompier se numara printre cei ce si-au pierdut viata. "Multi nu au fost inca identificati", a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant a Parchetului regional, Kateryna Novatchly.



Treizeci de persoane au fost ranite in incendiu, dintre care opt raman internate in spital, a precizat Serviciul de stat pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres.



Un tribunal…



