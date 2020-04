Stiri pe aceeasi tema

- Doua elemente mari vom avea de surmontat in criza actuala, respectiv lichiditatea, adica resursa existenta in piata, si abordarea prudentiala, a declarat, miercuri presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, potrivit Agerpres. "In criza aceasta vom avea doua elemente…

- Guvernul a precizat ca nu exista riscuri legate de transmiterea coronavirusului prin sisteme de ventilatie sau aer conditionat, anunta Agerpres. "Transmiterea aeriana a coronavirusului nu a fost documentata, cu exceptia manevrelor specifice care pot genera aerosoli (cum ar fi intubatia sau bronhoscopia)…

- Ciresii au inflorit si, in pofida avertizarilor legate de noul coronavirus, japonezii au iesit in numar mare in aer liber pentru a admira spectacolul uluitor oferit de florile albe si roz ale acestor arbori, multi dintre acestia participand chiar la traditionalul picnic organizat cu aceasta ocazie,…

- Campionatul de fotbal al Spaniei ramane suspendat pana la noi ordine, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat federatia si liga spaniole, anunța news.ro."Competitiile profesioniste de fotbal sunt suspendare pana cand autoritatile vor considera ca se pot relua fara a exista vreun risc…

- Guvernul regional al Insulelor Baleare din Spania a anuntat prin intermediul unui mesaj publicat marti pe contul sau de Twitter ca a decis sa interzica toate cursele aeriene si traficul maritim cu pasageri in incercarea de a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata…

- Francisco Garcia, antrenorul unei echipe de copii a lui Atletico Portada Alta, din Malaga, a murit de coronavirus. Acesta suferea și de alte patologii, fiind bolnav de cancer. Francisco Garcia, descoperit pozitiv la testul COVID-19 in urma cu cateva zile, pregatea o echipa de copii a lui Atletico…

- Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor Independenti (ADTI) atrage atentia autoritatilor publice cu privire la pericolul iminent de a se infecta si raspandi COVID-19(coronavirus) taximetristii care opereaza in zona Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti si precizeaza ca masurile luate…

- Spania are parte de o creștere a numarului de imigranți, veniți mai ales din Venezuela, Columbia și Maroc, populația ajungand in primul semestru al 2019 la 47 de milioane de locuitori, relateaza agenția EFE, potrivit Agerpres....