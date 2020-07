Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe autostrada A1 Sibiu-Deva se desfasoara luni cu restrictii, in zona localitații Coșevița, județul Timiș, dupa ce o cisterna a ramas imobilizata pe partea carosabila.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 411,…

- Centrul Infotrafic anunta ca masinile circula in coloana de sapte kilometri, in zona inchisa a Autostrazii Sibiu – Orastie, in dreptul localitatii Sebes, judetul Alba. Circulatia pe A 1 este inchisa intre nodurile Cunta si Sebes Vest, pana vineri dimineata, pentru lucrari in vederea reaizarii conexiunii…

- Centrul Infotrafic anunța ca, joi, traficul este ingreunat pe DN 65, Slatina-Pitești, pe raza localitații Colonești, județul Olt, unde se desfașoara lucrari de asfaltare.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, lucrarile de asfaltare se desfașoara joi, pana…

- Circulația rutiera este blocata, duminica dimineața, pe DN 7 Deva Arad, din cauza unui camion incarcat cu piese auto care a deraiat in localitatea Pauliș, din județul Arad.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN7 Deva-Arad,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat ca traficul a fost oprit joi seara, în comuna Sânpaul, din județul Cluj, din cauza apei acumulate pe partea carosabila (50 de cm), circulația rutiera a fost oprita în ambele sensuri.…

- In apropierea localitatii Ortisoara, judetul Timis, a avut loc, joi, o alunecare de teren pe partea carosabila a autostrazii A1 Deva - Nadlac, din cauza precipitatiilor abundente. Se circula ingreunat, doar pe a doua banda, pe fiecare sens de mers, anunța news.ro.Potrivit Centrul INFOTRAFIC…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, sunt restricții de circulație. Pana la ora 19.00, este restricționata banda nr. 2 pentru ambele sensuri de circulatie, la km. 304+400 m. (municipiul Sebes, județul Alba) și km. 295+800 m. (localitatea…