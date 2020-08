Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN19 E671 , la iesirea din localitatea Sacueni catre municipiul Oradea, in judetul Bihor.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN19 E671 , la iesirea din localitatea Sacueni catre municipiul Oradea, in judetul Bihor, a avut loc un accident…

- Accident rutier pe DN1, pe sensul Brasov Ploiesti, in zona localitatii Baicoi, judetul Prahova.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, pe sensul Brasov Ploiesti, in zona localitatii Baicoi, judetul Prahova, s a produs o coliziune fata spate in care au fost…

- Un accident de circulație intre șase mașini și un TIR a avut loc pe Drumul Național 65, in județul Olt, in localitatea Jitaru. Traficul se desfașoara dirijat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni dintre un autotren și 6 autoturisme,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația este oprita pe sensul catre Craiova al DN 65 Slatina-Craiova, pe raza orașului Balș, județul Olt, dupa ce conducatorul unui autoturism a acroșat un pieton ce se afla pe partea carosabila.Citește și: Președintele…

- Traficul feroviar este restrictionat pe relatia Medgidia Tulcea, in urma unui accident feroviar.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca deplasarea trenurilor este intrerupta pe sectia de cale ferata 812, la kilometrul feroviar 139 600 de metri, statia CF Tulcea…

- JUDEȚUL SUCEAVA: TRAFIC FEROVIAR OPRIT PE SECȚIA DE CALE FERATA 502 ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația feroviara este intrerupta pe secția de cale ferata 502, la kilometrul feroviar 41+610 metri, intre stațiile CF Paltinoasa – Gura Humorului, județul…

- Traficul feroviar pe magistrala de cale ferata 200 Arad – Deva este oprit in Hunedoara, dupa ce un podeț de cale ferata a fost luat de ape, anunța MEDIAFAX.​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in județul Hunedoara, traficul feroviar pe magistrala de…

- Traficul feroviar este intrerupt in județul Galați, din cauza aluviunilor adunate pe calea ferata. Un tren de calatori e blocat, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza aluviunilor acumulate pe calea ferata, traficul feroviar…