- Traficul feroviar in Gara de Nord este inchis, marți dupa-amiaza, pe liniile de la 9 la 14, din cauza unui deranjament produs la linia de contact de o locomotiva a CFR Calatori, care la ieșirea din Depou, pentru remorcarea trenului IR 1996, a rupt pantogr

- Conducerea Companiei Naționala de Cai Ferate CFR SA spune ca nu a mușamalizat incidentul feroviar petrecut in data 8 iunie 2023 in stația CF Sighișoara. CFR SA spune ca informațiile aparute sunt eronate și „au condus la o dezinformare grava nu doar a tuturor reprezentanților media, dar și a locuitorilor…

- UPDATE: Potrivit ISU Prahova locomotiva tracta rezervoare de biodiesel goale. UPDATE: “In jurul orei 08.20, la iesire din statia Brazi (directia Crivina), pe firul II, la locomotiva unui tren privat de marfa s-a produs o degajare de fum. Vagoanele din compunerea garniturii au fost retrase in Brazi,…

- Compania Nationala de Cai Ferate a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de modernizare pentru un lot dintre Craiova și Caransebeș. Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca Sucursala Regionala CF Craiova a semnat astazi, 30 martie 2023, contractul in valoare de 82,13 milioane lei, pentru lucrari de inlocuire la rand a elementelor suprastructurii caii pe linia CF BUCURESTI PITESTI, primul din cele trei contracte pentru…