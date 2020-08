Stiri pe aceeasi tema

- Singurul punct de trecere a frontierei deschis catre Grecia, Vama Kulata a fost blocat de cateva zile de protestatarii bulgari. Potrivit autoritaților bulgare, Drumul E79, singurul ce face legatura intre Sofia și Grecia, prin Kulata – Promachonas, este blocat de protestatari provocand intarzieri mari…

- Șase polițiști de la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Maramureș sunt acuzați ca au luat mita brazi de Craciun, mancare și bautura. Ei au fost arestați preventiv, astazi, de Tribunalul Maramureș pentru de luare de mita, favorizarea faptuitorului si fals intelectual. Magistrații Tribunalului Maramureș…

- Traficul rutier a fost reluat pe un fir pe DN 1, la Azuga, dupa ce a fost blocat total, miercuri seara, din cauza unui accident cu mai multe autovehicule, inclusiv un autobuz cu pasageri, produs de un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice, anunța AGERPRES.Inspectoratul Judetean de…

- Un accident rutier grav s-a produs, joi, pe A 3, la iesire catre Turda, in urma caruia o persoana a murit si una a fost ranita. A fost solicitata si interventia elicopterului SMURD. Traficul este blocat. ”Grav accident rutier produs pe autostrada A3, la iesirea inspre municipiul Turda. Pompierii…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe raza localitații clujene Izvorul Crișului.Din primele informații, este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme.Conform IPJ Cluj, accidentul s-a produs din cauza faptului ca un șofer desfașura activitați…

- Trafic blocat, miercuri, in jurul orei 13.00, pe DN 1, pe raza localitații Lancram, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren. Sunt doua victime, transmite IPJ Alba. Post-ul Accident in zona Lancram, cu doua victime. Traficul a fost blocat apare prima data…

- Din primele relatari de la fața locului șapte persoane au fost ranite, trei dintre acestea necesitand transport de urgența la spital. Practic, vatmanul unuia dintre tramvaie a schimbat macazul și a intrat pe contrasens lovindu-se cu un alt tramvai care circula regulamentar. La fața locului s-au deplasat…

- Un camion cu semiremorca s-a rasturnat joi dimineața la intrarea in municipiul Ramnicu Sarat, dinspre Buzau, blocand total traficul pe DN2 E85. Vehiculul a derapat și a ramas pe șosea dupa ce remorca, incarcata cu sucuri, nu a mai putut fi mișcata din loc. Din primele date, in timp ce conducea o autoutilitara,…