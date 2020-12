Tradiţii şi superstiţii de IGNAT. Vezi ce nu e bine să faci în această zi Alaiul sarbatorilor de iarna, care se intinde pe parcursul a trei saptamani, incepe oficial de pe 20 decembrie, cu Sarbatoarea Ignatului. In traditia romaneasca intalnim o serie de obiceiuri si superstitii legate de Ignat. Tradiții și superstiții de Ignat. In ajunul Ignatului se fierbe grau, capul familiei il tamaiaza si il binecuvanteaza. Din acest grau fiert mananca toti membrii familiei, iar ce ramane se da dimineata la pasari. In seara de Ignat se ia un dovleac, i se taie coada si se pastreaza, pentru ca se spune ca este bun pentru leac de bube dulci la copii. Se spune ca in aceasta noapte… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

