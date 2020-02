Stiri pe aceeasi tema

- Atentie maxima! Poti ramane imediat fara bani pe card! Nu raspunde la aceste mesaje Cercetatorii Kaspersky au descoperit o noua versiune a troianului bancar Ginp, detectat pentru prima data de analistii companiei in anul 2019. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Romanii vand la negru voucherele de vacanta. Cat costa si care sunt riscurile Romanii au inceput sa vanda la negru voucherele de vacanta. Acestia risca amenzi uriase daca sunt prinsi. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Peste…

- E OFICIAL: WhatsApp nu mai funcționeaza pe milioane de telefoane Incepand de sambata, aplicația WhatsApp nu mai funcționeaza pe milioane de telefoane. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Mai precis, dispozitivele Android și iPhone…

- TICHETE DE MASA SI VOUCHERE DE VACANTA 2020. Milioane de romani sunt afectati. Vezi ce valoare au in acest an Dupa multe discuții și dezbateri, Guvernul a decis care sunt tichetele și voucherele care se vor acorda angajaților in anul 2020. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- Probabil una dintre cele mai mari probleme pe care Huawei le are pe partea de software dupa „divortul” de Google Mobile Services, este absenta Google Maps, cel mai popular serviciu de harti si navigatie din lume, scrie go4it.ro. Desi pana acum nu a venit cu o alternativa integrata, compania chineza…

- S-a dat LEGE! Vezi care sunt romanii ce vor fi RECRUTATI ! Armata va fi OBLIGATORIE pentru ei Perspectiva unui razboi intre Statele Unite ale Americii și Iranul a creat destul de multa panica și in randul Romaniei. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- O veste extrem de trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare cu acesta, potrivit antena3.ro. „Am sa va transmit o veste trista tuturor celor care l-ați cunoscut…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei a anunțat ca dorește schimbari in ceea ce privește modul in care mijloacele de transport in comun vor circula in Capitala. Concret, pentru fluidizarea traficului, Firea vrea modificarea Codului Rutier, astfel incat autobuzele STB din București sa poata circula…