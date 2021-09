Toţi directorii de şcoli şi grădiniţe din Dolj au ieşit „foarte bine” la evaluare Inspectoratul Scolar Judetean Dolj elibereaza de ieri calificativele directorilor, in urma evaluarii activitatii aferente anului scolar anterior. Toti directorii de scoli si gradinite au primit calificativul „foarte bine”. Cu aceste calificative, cadrele didactice vor participa la concursul pentru directori. Evaluarea directorilor a fost facuta de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj pe baza unei fise de autoevaluare a ativitatii manageriale care are 20 de pagini. Printre altele s-au punctat proiectarea bugetului unitatii de invatamant in concordanta cu planul de dezvoltare institutionala, asigurarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 1.700 de persoane aflate la conducerea unor unitați de invațamant preuniversitar au fost schimbate, pe criterii politice, de la inceputul acestei luni, chiar inainte de startul concursului pentru posturile de directori de școli. Aproximativ 1.700 de persoane aflate in funcții de conducere…

- Elevii din Dolj care au promovat evaluarea nationala sau bacalaureatul cu media 10 sunt premiati azi la Inspectoratul Scolar Judetean Dolj. Premiile sunt acordate de Ministerul Educatiei. In Dolj sunt sase elevi care au promovat examenele nationale cu media maxima. „Festivitatea de premiere se desfasoara…

- Incepe concursul pentru directori. De azi cadrele didactice pot sa-si depuna dosarul de candidatura. Inscrierile se fac online. In Dolj au fost scoase la concurs 191 de functii de director si 66 de functii de director adjunct. Nu se vor scoate la concurs functiile de director de la unitatile conexe,…

- Cadrele didactice sunt eroii din perioada de criza si raman modelatori ai viitorului, afirma presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) Simion Hancescu, in mesajul transmis cu ocazia inceperii anului, precizand insa ca guvernantii le-au intors acestora spatele. ”Cadrele didactice…

- Colectivul unei scoli gimnaziale din municipiul Constanta a anuntat ca de luni intra in greva japoneza, reclamand lipsa unui spatiu suficient pentru cei 1.460 de elevi din institutiei de invatamant, potrivit news.ro. Scoala gimnaziala numarul 30 “Gheorghe Titeica” din Constanta a transmis,…

- Calendarul evaluarii activitatii managerilor de scoli si gradinite din Dolj a fost modificat. Managerii vor primi calificativele mai devreme decat era in calendarul initial. Schimbarile au fost impuse de conditiile de metodologia pentru a putea participa la concursul pentru directori, care va incepe…

- Candidații care au susținut examenul de titularizare și nu au fost repartizați in ședințele anterioare, mai au șanse de a ocupa posturile vacante in sistemul de invațamant preuniversitar din județ. Potrivit calendarului Comisia județeana de mobilitate organizeaza sedința de repartizare in…

- Directorii de scoli vor trece prin evaluarea activitatii manageriale, pentru anul scolar in curs, in luna august pentru a putea obtine o noua numire prin detasare pana la organizarea concursului. Evaluarea consta in acordarea calificativului pe baza unei fise de autoevaluare, a rapotului justificativ…