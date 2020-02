Tot ce se ştia despre coronavirus e fals! Rata de mortalitate ar fi de fapt mult mai mare Insa, un expert al Organizației Mondiale a Sanatații a sugerat ca acesta nu pare sa fie cazul real. Bruce Aylward, care a condus o misiune internaționala in China pentru a afla despre virus și raspunsul Chinei la acest fenomen, a spus ca specialiștii nu au vazut acele cazuri de vindecare sau cele cu simptome usoare. Monitorizarea persoanelor care au fost infectate este esențial pentru a evalua cat de periculos este acest virus. In primele zile ale unui focar exploziv cu un nou agent patogen, este extrem de dificil sa te uiți dincolo de oamenii care se scurg in spitale pentru ingrijire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

