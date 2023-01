Topul celor mai cautate joburi la inceput de an . Topul celor mai cautate joburi la inceput de an - agent de vanzari, junior banker, operator introducere date, operator de colectare debite si casier in sala de jocuri sunt pozitiile care au atras cele mai multe aplicari in prima saptamana din 2023. Angajatii cu doua joburi, munca hibrid si importul de personal devin cele mai importante tendinte ale noului an.&n ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

- Joburile care au atras cele mai multe aplicari la inceput de an au fost cele pentru agent de vanzari remote, junior banker, operator introducere date, operator colectare debite si casier in sala de jocuri de noroc, fiecare dintre aceste pozitii adunand peste 1.000 de aplicari in decurs de doar cateva…

Angajații cu doua joburi, munca hibrid și importul de personal devin cele mai importante tendințe ale noului an.

