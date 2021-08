TOP cei mai mari angajatori din retail: supermarketurile au angajat anul trecut peste 6.000 de persoane

Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 de miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 de milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei. Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a crescut in primul semestru din 2021 cu 62,55% comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 79.734, din care 53.844 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Pandemia a facut ravagii in randul firmelor. Unele afaceri s-au inchis din cauza situației cauzate de criza sanitara. Alte firme au fost inchise din lipsa de activitate sau din alte motive.Sute de firme din Dolj au fost șterse din Registrul Comerțului, pe primele cinci luni ale acestui an. Potrivit…

- Atestatul necesar procesului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) se poate obtine de persoanele care doresc sa infiinteze puncte gastronomice locale (PGL) in Delta Dunarii in circa trei zile, in urma unor cursuri care se pot desfasura si online, a declarat, membrul…

- Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) a simplificat procedura de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice si a inlocuit obligativitatea prezentarii actului de proprietate cu o declaratie pe propria raspundere. ANRE a aprobat, in sedinta Comitetului de reglementare de miercuri,…

- Compania bacauana Dedeman ramane in partea de sus a clasamentului firmelor private cu cei mai multi angajati din economie si in 2020, reiese dintr-o analiza facuta de Economica.net pe baza datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Camera Deputaților a adoptat joi o inițiativa legislativa care prevede ca evacuarea din spatiul public a unei mame care alapteaza un copil constituie contraventie și se sancționeaza cu amenda. Proiectul de lege merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege a fost adoptat…