Un barbat a fost lovit de o masina in propria sufragerie. Imaginile filmate de o camera de supraveghere amplasata in locuinta il arata pe barbat la masa din sufragerie, cand un autoturism scapat de sub control trece prin peretele casei si il loveste in spate.

Crima odioasa. Fetița injunghiata mortal de unchi in zona gatului, intr-o padure. Barbatul a vrut sa se razbune pe tatal copilei. Din primele informații, barbatul era cu nepoata in padure și a ucis-o pentru a se razbuna…

Ce a facut un om al strazii dupa ce a gasit 20.000 de lei la gunoi. Gestul care i-a lasat fara cuvinte pe politisti. Un om al strazii din Botosani i-a lasat fara cuvinte pe politisti, dupa ce a predat 20.000 de lei. Barbatul…

- Doi soți din Bucium, judetul Iasi au trait clipe de groaza noaptea trecuta. Trei indivizi cu cagula le-a intrat in casa si dupa ce i-au lovit cu bestialitate le-au furat toate economiile. Incidentul a avut loc noaptea trecuta in localitatea Bucium din judetul Iasi. Cele doua victime sustin ca in plina…

De ultima ora! Trupul fotbalistului din Seini a fost gasit.foto. Ieri, in jurul orei 19:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Someș" al județului Satu Mare a fost solicitat sa intervina pentru cautarea…

- Accidente grave pe soselele din tara. Un preot greco-catolic a murit, iar sotia si fetita lor, de 4 ani, au ajuns la spital in stare critica. O ambulanta a fost spulberata de un tren intr-o localitate din judetul Caras-Severin. La iesire din Iasi, doi oameni au fost raniti grav, iar in Baia Mare un…

Spirulina a devenit tot mai folosita de romani insa putini stiu ca aceasta microalga este una dintre cele mai vechi forme de viata de pe Pamant, care a ajutat la producerea oxigenului timp de milioane de ani. Alimentul miraculos recomadat de NASA. Specialistii spun ca spirulina este un „superaliment"…