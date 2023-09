Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii din Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Salaj) sunt invitați la Oradea, pe 14 septembrie 2023, cu ocazia lansarii ScaleOut 4×10 – program de scalare organizat de Fundația Romanian Business Leaders (RBL) și ING Bank Romania. In cadrul evenimentului,…

- S-au stabilit perioada de inscrieri și ghidul oficial cu toate condițiile și regulile de finanțare a microintreprinderilor și firmelor mici și mijlocii din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest, in cadrul liniei de granturi IMM pentru digitalizare din Programul Regional (REGIO) Nord-Vest.

- Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a publicat, in data de 25 august, varianta oficiala a Ghidului Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligenta (cercetare) pentru intreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest vor putea obține granturi de cate 500.000-3 milioane de euro pe proiect, pentru investiții de cercetare-dezvoltare in IT, sectorul agro-alimentar și alte domenii, printr-o linie de finanțare pentru care s-au…

- Cand vine vorba de dezvoltarea afacerilor, obținerea de finanțare nerambursabila este adesea un pas esențial. In acest sens, apelul PR 1.3.1.B anunțat oficial vineri (11.08.2023) in cadrul Programului Regional (PR) reprezinta o oportunitate cruciala pentru intreprinderile micro, mici și mijlocii din…

- S-a stabilit oficial perioada de inscrieri la granturile de maximum 1,5 milioane de euro fiecare pentru srartup-urile inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest, vineri fiind publicate Ghidul solicitantului in firma finala, grila de punctaj, modelul de plan de afaceri și alte anexe necesare.

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 12 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o serie de atentionari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, valabile pana sambata dimineata, precum si o informare de disconfort termic in aproape toata tara, in urmatoarele doua zile. Astfel, in intervalul 23 iunie, ora 20:00 – 24…