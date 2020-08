Stiri pe aceeasi tema

- Singurul copil al actorilor Tom Cruise și Katie Holmes s-a transformat intr-o adevarata domnișoara, criticata, insa, de presa internaționala. In varsta de 14 ani, aceasta atrage mult atenția, se dorește punctul central al tuturor acțiunilor și iese in evidența prin atitudine. Suri, fiica lui Tom Cruise,…

- Singurul copil al starurilor Tom Cruise si Katie Holmes pare ca se transforma intr-o tanara superba. Cand au trecut anii si cand a ajuns pustoaica la varsta de 14 ani? Arata din ce in ce mai bine, imaginile dovedesc asta!

- Suri Cruise s-a gtransformat intr-o adevarata domnișoara. Are 14 ani și seamana incredibil de mult cu celebrul ei tata, Tom Cruise. Fiica actorului șia lui Katie Holmes a ieșit in oraș cu prietenii, purtand masca și pastrand distanțarea sociala. Cu aceasta ocazie, ea a aratat ca are un stil vestimentar…

- Nico este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Are o cariera așa cum a visat și o familie cum și-a dorit. Chiar daca acum are o relație foarte buna cu fiica ei, interpreta a dezvaluit care este regretul ei. „Eu am facut-o pe fiica-mea la 20 de ani, norocul meu a fost maica-mea. Fata a…

- Stela Popescu a incetat din viata in urma cu mai putin de trei ani, insa continua sa traiasca in amintirea publicului. La mormantul actritei, de la cimitirul Cernica, oamenii lasa si acum flori si candele, dovada ca Stela Popescu ramane „regina revistei romanesti“. Fiica adoptiva a acritei ajunge mai…

- Katy Perry și Orlando Bloom așteapta pana se naște fiica lor ca sa stabileasca ce nume ii pun. Cei doi urmeaza sa aiba primul copil impreuna, amintește click.ro. Cantareața Katy Perry (35 de ani) și actorul Orlando Bloom (43 de ani) așteapta pana va veni pe lume fiica lor ca sa stabileasca ce nume ii…

- Desi agentia se asteapta ca efectele economice si fiscale negative provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) sa duca la majorarea datoriei guvernamentale nete a Romaniei la 43% din PIB in 2020, estimeaza ca vor avea loc masuri semnificative de consolidare dupa alegerile generale din 2020.…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Brezoi, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi, efectueaza cercetari intr-o cauza penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de proxenetism. La data de 24.08.2019, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la…