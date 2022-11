Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu atat in lumea filmului din Romania, cat și in lumea credinței. S-a stins din viața Monica Fermo, la varsta de 65 de ani. Aceasta era una dintre cele mai frumoase actrițe de pe scena Teatrului Național din București, dar, la un moment dat, a luat decizia de a renunța la faima și a-și…

- A murit o mare actrița a Romaniei. Era una dintre cele mai frumoase artiste de pe scena Teatrului Național din București, insa a decis sa lase in urma faima și intreaga cariera construita la noi in țara și sa-și dedice existența unei alte chemari. De mai bine de doua decenii, disparuse din viața publica,…

- Una dintre blondele fatale din anii ’70 ale scenei Teatrului National din Bucuresti, Monica Fermo a murit la varsta de 658 de ani). Ea s-a retras din viața publica și a trait peste doua decenii la o manastire din Ierusalim. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Calin Dobos, esteticianul vedetelor, a murit miercuri, 26 octombrie, intr-un accident cu motocicleta la urcarea pe Pasajul Basarab din Bucuresti. Medicul, in varsta de 48 de ani, a pierdut controlul motocicletei la urcarea pe podul Basarab, in momentul in care a incercat sa faca o depasire. Acesta a…

- In aceasta seara a avut loc un protest spontan in București, dupa ce un tanar a murit in urma unui accident de mașina. Locuitorii din zona, revoltați, au ieșit in strada, chiar pe trecerea de pietoni unde a fost lovit baiatul. Circulația a fost blocata, iar șoferii sunt nevoiți sa gaseasca alte variante.…

- Actorul Doru Ana a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 68 de ani. Regretatul actor a facut parte și din serialul Adela, chiar de la inceputul poveștii. Doru Ana s-a nascut pe data de 28 februarie 1954, in Bucuresti și a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Capitala,…

- Marea actrița de teatru și de film Valeria Seciu a incetat din viața marți, 6 septembrie, la varsta de 83 de ani. A debutat in 1964 pe scena Teatrului Național din București, in piesa ”Eminescu”, in același an avand prima apariție cinematografica, in filmul ”Casa neterminata”. A inființat Teatrul Levant…