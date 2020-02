Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele 13 persoane de la Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian diagnosticat cu coronavirus au fost testate si au rezultate negative, a anuntat miercuri secretarul de stat in MS Nelu Tataru.

- "Toate cele 13 persoane de la Gorj au test negativ coronavirus. Mai sunt in lucru alte 19 teste. Azi s-a emis ordinul de carantina. Ordinul spune ca toate persoanele care vin din zone inchise, vase de croaziera, sunt puse in carantina. 14 zile vor fi zile in care, la intrarea in carantina, vor fi testați,…

- Autoritațile au facut analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Toate cele 13 probe trimise la Institutul Matei Balș au fost negative. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica. Prefectul…

- Autoritațile au facut analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Toate cele 13 probe trimise la Institutul Matei B...

- Silvia Dumitrache, președintele Asociației Femeilor Romance din Italia, a declarat, pentru Libertatea, ca are bilet de avion pentru Romania, pe data de 6 martie, dar se teme sa plece pentru ca autoritațile de la noi o vor baga automat in carantina și nu o vor mai lasa sa se intoarca in Peninsula. „Noi,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca, pana acum, au fost recoltate probe de la 32 de persoane, 11 dintre acestea fiind negative. Restul urmeaza sa fie facute publice la ora 14. Oficialul de la ministerul Sanatații spune ca autoritațile…

- Prefectul judetului Dolj, Dan Narcis Purcarescu, afirma ca, din datele de pana acum, a reiesit ca italianul de 71 de ani care s-a aflat in vizita in Romania, iar la revenirea in Italia a fost confirmat cu coronavirus a intrat in contact, in tara noastra, cu aproximativ 50 de persoane, intre care…

- Secretarul de stat in ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca nu este un caz sever in ceea ce il privește pe romanul depistat cu coronavirus care s-a aflat la bordul unei nave de croaziera.„Ministerul Sanatații a fost informat. Romanul se afla intr-un spital din Japonia pentru tratament.…