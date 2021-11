TNL Timiș are un reprezentant în conducerea națională a tineretului liberal Tinerii liberali din Timiș au un nou reprezentant in conducerea naționala. Ionuț Sirbu este, de astazi, noul vicepreședinte ales pentru zona de vest. „Sunt onorat sa primesc o responsabilitate care ma obliga sa contribui prin experiența mea de tanar liberal la un obiectiv major. Avem nevoie sa atragem mai mulți tineri catre politica și catre […] Articolul TNL Timiș are un reprezentant in conducerea naționala a tineretului liberal a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Acasa in Banat” a inceput de cateva saptamani un nou proiect extrem de ambițios, și anume inventarierea tuturor morilor din județul Timiș. Demersul asociației consta in identificarea locurilor in care se mai pastreaza mori de cereale istorice, evaluarea starii lor de conservare și intocmirea…

- O firma din Cluj se va ocupa, in urmatorul an, de reparatiile, intretinerea si deszapezirea a doua din cele trei loturi a retelei de drumuri aflate in administrarea Consiliului Judetean Brasov, depunand oferte cu care a castigat in fata competitorilor, respectiv doua firme brasovene. Conducerea CJ Brasov…

- Tinerii au inceput filmarile pentru un video promoțional care va prezenta candidatura orașului Chișinau la Concursul „Capitala Europeana a Tineretului 2024”, in finala caruia ne-am calificat și anul acesta, alaturi de inca 3 orașe. Potrivit primarului general Ion Ceban, este vorba despre Lviv, Veszprem…

- In lunile octombrie și noiembrie are loc ultima campanie din anul 2021 prin care compania RETIM și ADID Timiș colecteaza gratuit deșeuri periculoase. Daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrațile-le in gospodarie și debarasați-va legal de ele doar…

- USR PLUS și-a ales, ieri, noua conducere a partidului dupa ce, cu o zi inainte, Dacian Cioloș a fost desemnat ca președinte. Dintre cei trei candidați din Timiș, doar deputatul Catalin Drula a obținut un post de vicepreședinte al USR PLUS alaturi de fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, Dan…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a plecat, marți, in jurul orei 15 de acasa și de atunci este de negasit. Familia a anunțat, miercuri, poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii fetei, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Estera-Ionela…

- Tinerii creativi – designeri, arhitecți, ilustratori, graficieni, artiști plastici și muzicieni – pot acum debuta, avand posibilitatea de auto-publicare (self-publishing), pe platforma interactiva online digitizArte.ro. La apelul deschis lansat de website, adresat artiștilor emergenți – talente locale,…

- Cu mai puțin de doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, inspectorul școlar general Marin Popescu a declarat, azi, ca este nemultumit de infrastructura scolara, mai ales de reactia lenta a autoritatilor. Marin Popescu a anuntat ca a demarat, de astazi, controale tematice pentru urmatoarele…