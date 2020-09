Stiri pe aceeasi tema

- Titu Bojin, fostul șef al Administrației Bazinale de Apa Banat și candidatul ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, revine in studiourile on.set pentru o noua ediție a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre „contrele” cu fostul coleg de partid, Calin Dobra, dar și despre planurile…

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, a fost prezent in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Deși a trecut pe la trei partide in ultimii patru ani, acesta nu se considera un „traseist politic”. „Nu cred ca se poate spune despre mine ca sunt…

- Titu Bojin, candidatul ALDE pentru președinția Consiliului Județean Timiș, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre planurile fostului șef al Administrației Bazinale de Apa Banat pentru județul Timiș, in cazul in care Titu…

- ALDE Timiș a lansat astazi oficial candidatura lui Titu Bojin pentru președinția Consiliului Județean Timiș. Fostul șef al Administrației Bazinale de Apa (ABA) Banat a fost prezentat de prim-vicepreședintele ALDE Timiș, Valentin Tudorica. „Va fi o campanie grea, o campanie atipica, dar am incredere…

- Filiala Timiș a Partidului Republican din Romania și-a desemnat candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, in persoana lui Gabriel Toie. Gabriel Toie are 39 de ani, este de profesie jurist, iar timp de 10 ani a activat ca inspector anti-frauda in cadrul unei multinaționale.…

- Așa cum PRESSALERT.ro dezvaluia acum cateva zile, Titu Bojin, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, a devenit membru al ALDE și va fi susținut la alegerile locale pentru o noua candidatura la Consiliul Județean Timiș. „Intotdeauna am fost un om de centru-stanga și știu ca ALDE, partid liberal…

- Titu Bojin a gasit, astazi, varianta pentru a candida la Consiliul Județean Timiș dupa mai multe incercari de a fi candidatul PSD sau al unei alianțe Pro Romania. In urma unei ședințe a conducerii centrale a ALDE, s-a decis ca Titu Bojin sa fie candidatul pentru consiliul județean. De asemenea, democrat-liberalii…

- Titu Bojin, care a fost recent inlocuit de la conducerea Administrației Bazinale de Apa Banat, a vorbit de la inceputul anului despre eventuala sa candidatura pentru postul de președinte al Consiliului Județean Timiș, funcție pe care a ocupat-o și in trecut. Deși o lansare oficiala a candidaturii nu…