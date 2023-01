Colecția de mașini aparținand lui Ion Țiriac este singura galerie din lume care include toate cele 7 modele Phantom ale seriei I-VII.

Exemplarul Phantom V expus in galeria Tiriac Collection a fost finalizat pe 23 martie 1960. A ajuns in posesia lui Sir Elton John in 25 mai 1990, iar artistul a cerut vopsirea mașinii in nuanțele roz și alb, cu un interior asortat.

Phantom V a fost o limuzina ultra-exclusivista, cu patru uși, construita de Rolls-Royce intre anii 1959 și 1968.

A fost una dintre cele mai mari mașini produse vreodata la fabrica din Crewe, iar Rolls-Royce a folosit…