Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR a aflat ce transporta abia cand cineva i-a spart un palet. Acesta a fotografiat și filmat și a postat totul pe internet. Din cate se pare, acesta avea milioane de larve intr-un palet. Romanul a efectuat un transport in localitatea Linton din Marea Britanie. „Va salut dragilor!!!!…

- Un șofer roman de TIR a avut un șoc in momentul in care cineva i-a spart un palet și a vazut ca, de fapt, transporta paleți plini cu larve destinate consumului uman.Romanul a efectuat un transport in localitatea Linton din Marea Britanie, cand a observat ca din camion pica sute de larve. CITESTE…

- Burgerii din soia și insecte s-ar afla deja pe rafturile din magazine, iar pe platformele de socializare circula deja clipuri cu produsul. Un pachet cu doua porții costa 2,99 de euro. Pe langa faina de soia texturata, aceștia conțin „larve uscate de viermi de faina”. Produsele sunt etichetate ca „burgeri…

- Burgerii din soia și insecte s-ar afla deja pe rafturile din magazine, iar pe platformele de socializare circula deja clipuri cu produsul. Un pachet cu doua porții costa 2,99 de euro. Pe langa faina de soia texturata, aceștia conțin „larve uscate de viermi de faina”. Produsele sunt etichetate ca „burgeri…

- Componentele contrafacute pot fi periculoase pentru participanții la trafic și reprezinta o problema din ce in ce mai mare pentru industria auto. In aceeași masura, și modificarea și declararea unui alt kilometraj, altul decat cel real, este un flagel cu care se lupta intreaga piața europeana de mașini…

- Peste 75.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche.Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, Corina Martin, a declarat, luni, intr-o conferinta…

- Curs valutar BNR, miercuri, 12 aprilie. In jurul orei 13.00, Banca Naționala a Romaniei va anunța ce cotații au euro, dolarul, francul elvețian sau lira sterlina la mijloc de saptamana. Curs valutar BNR, miercuri, 12 aprilie. Ce cotații au euro și dolarul american FANATIK va ține la curent, in timp…

- Un șofer roman a fost condamnat pentru transport, deținere, import și export de stupefiante. In varsta de 21 de ani, camionagiul a fost prins in Franța pe 16 martie și condamnat in doar o saptamana, relateaza cotidianul regional francez La Voix du Nord.Un vehicul de mare tonaj inmatriculat in Romania…