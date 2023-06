Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, intre care si un copil, au fost ranite in accidentul rutier produs, duminica, pe drumul national DN15, in localitatea Pangarati, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.In accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau opt persoane. CITESTE SI…

- CUMPLIT… Tragedia intr-o familie din Vaslui, care a aflat dimineața de la știri ca fiul lor, proaspat casatorit și-a gasit sfarșitul intr-un teribil accident pe DN 1, in dreptul localitații Șaula, de langa orașul Huedin. Tinerii casatoriți erau polițiști și activau la momentul acesta la IPJ Cluj. In…

- Cei doi tineri decedați in accidentul de la Șaula iși unisera destinele de mai puțin de o luna. Ambii erau polițiști. Ea activa in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, el in cadrul unui structuri din Poliția Romana. Duminica dimineața mergeau spre Oradea, unde urmau sa petreaca o zi la relaxare.…

- Un cumplit accident rutier s-a produs in urma cu o ora la IZVORU Crișului. Doua persoane au decedat! Accidentul rutier s-a produs duminica dimineața, 25 iunie, in jurul orei 08.20, pe DN1 E60, la ieșire din localitatea Șaula, comuna Izvoru Crișului. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin…

- Doua femei din Alba, „țepuite” cu zeci de mii de euro prin metoda „accidentul”: Recomandari de la polițiști Doua femei din Alba, „țepuite” cu zeci de mii de euro prin metoda „accidentul”: Recomandari de la polițiști Atenție, stimați cetațeni! Noi fapte de inșelaciune prin metoda „accidentul” au fost…

- Un barbat, in varsta de 28 de ani, si o tanara, de aceeasi varsta, au murit, duminica, in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc pe DN2(E85), intre localitatile Cioranca si Costesti. Cei doi au intrat cu motocicleta in coliziune frontala cu un autocamion, a anuntat Inspectoratul de…

- Avand in vedere perioada minivacantei de 1 Mai, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a dispus masuri specifice pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica. Potrivit IPJ Constanta, peste 250 de politisti, in principal din cadrul structurilor de Ordine Publica, Rutiera, Investigatii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea a transmis noi imagini de la accidentul cumplit petrecut astazi pe DN2 E 85, la Bizighești. In jurul orei 16.00, o autoutitara a intrat in plin in spatele unui tir staționat. In urma impactului puternic, doi barbați au murit pe loc, iar al treilea a suferit…