Suspiciune de pesta porcina africana in ferma Parta din Timiș deținuta de Smithfield, unde se afla efective de 39.000 porci, care vor fi sacrificați, daca daca se va confirma prezenta PPA in probele trimise pentru analize la laborator. “Am trimis probele recoltate astazi, la Bucuresti. Daca va fi confirmata prezenta pestei porcine africane, toate cele 39.000 de porcine din ferma Smithfield de la Parta vor fi incinerate. Nu s-au semnalat cazuri de PPA in gospodarii sau in ocoalele silvice”, a declarat Flavius Nicoara, directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…