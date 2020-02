Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții efectuate, duminica dimineața, in București și in alte patru județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 5,5 milioane de euro. Sunt efectuate verificari in Timiș, Hunedoara, Mehedinți și București.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, din cadrul I.P.J Mehedinti sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa The post Percheziții in Timiș și in alte trei județe intr-un dosar de evaziune fiscala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de vreme severa imediata in 24 judete, valabile in orele urmatoare. The post Alerta meteo de vreme severa imediata. Cod galben in Timiș și in alte 23 de judete appeared first on Renasterea banateana…

- Numarul total al imbolnavirilor de rujeola a ajuns la 18.996, dintre care 64 de decese. In ultimele doua saptamani, s-au inregistrat 88 de noi cazuri, 29 fiind in judetul Neamt, scrie news.ro.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in perioada…

- Zeci de mii de credinciosi pravoslavnici din judetul Timis se pregatesc sa intampine Craciunul pe stil vechi. In Banat, Nasterea Domnului este... The post Tradiții in Ajun de Craciun pentru creștinii pe rit vechi din Banat appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting pentru județele Timiș, Arad, caraș Severin și Bihor. Șofeii aflați pe șesele trebuie sa fie extrem de atenți. The post Pericol in vestul țarii. Avertizare de ultima ora! appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 65 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in București și zece judete, intre care și Brașovul, arata datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit raportarilor CNSCBT, in perioada 18.11.2019 – 22.11.2019 ,…

- O victorie pentru cinci ani, asa s-a resimtit la sediul PNL Timis atmosfera traita la aflarea exit-poll-urilor care-l dadeau pe Klaus Iohannis castigator... The post Sarbatoare cat pentru cinci revelioane la PNL Timis appeared first on Renasterea banateana .