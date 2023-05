Thomas Anders aduce You’re My Heart, You’re My Soul pe scena We Love Music Festival!

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt ultimele zile de presale pentru cea de-a doua ediție We Love Music Festival care se va desfașura in perioada 18-20 august, la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea. Pana pe 1 Mai fanii muzicii bune mai pot procura bilete pentru indragitul festival care se apropie cu pași repezi de pe: https://www.iabilet.ro/cauta/?q=we+love+music,…

- 18, 19, 20 August – trei seri de We Love Music Festival cu cea mai buna muzica și cei mai tari artiști! Vești bune pentru fanii muzicii bune care se vor intalni la vara pentru a participa la cea de-a doua ediție We Love Music Festival, ce are loc la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea. In perioada 18-20…

- Organizatorii festivalului Untold aduc in aceasta vara, intre 3 si 6 august, pe Cluj-Arena, pe cativa dintre cei mai buni DJ ai lumii: Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Alesso si Salvatore Ganacci. Organizatorii evenimentului muzical au transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca Untold…

- Organizatorii festivalului UNTOLD aduc in aceasta vara, intre 3 si 6 august, pe Cluj Arena, cei mai buni DJ ai lumii: Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Alesso si Salvatore Ganacci.In 2023, UNTOLD este singurul festival din Europa care are aceste nume in acelasi line up, iar cel de al optulea…

- Inca un nume important se alatura artiștilor care urca pe scena We Love Music Festival, de la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea. Milli Vanilli, artistul cu cea mai controversata poveste din lume, vine in Romania pentru un super recital, la cea de-a II-a ediție a festivalului We Love Music Festival, potrivit…

- Inca un nume important se alatura artiștilor care urca pe scena We Love Music Festival, de la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea. Milli Vanilli, artistul cu cea mai controversata poveste vine in Romania pentru un super recital, la cea de-a II-a ediție a festivalului We Love Music Festival. O noua aventura…

- Milli Vanilli, artistul cu cea mai controversata poveste, vine in Romania pentru un recital la cea de-a II-a editie a "We Love Music Festival", care va avea loc la Platoul Feteni din Ramnicu Valcea in perioada 18 - 20 august, informeaza un comunicat transmis Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Vești bune pentru solistul și DJ ul care a facut multe inimi sa tresare. Nicolae Marin sau Nick nnd cum este cunoscut in lumea muzicala, va fi și anul acesta prezentator al evenimentului We Love Music Festival, impreuna cu Liana Stanciu. Iar Pepe este unul dintre invitații speciali. Dupa ce anul trecut…