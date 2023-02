Stiri pe aceeasi tema

- Sunetul petrecerilor de cartier se regasește in cea mai noua lansare marca BLANCO. Piesa BAIRAM primește un videoclip filmat in timpul concertului de lansare ale albumului BLANCOMAT din data de 19 Decembrie 2022 dintr-un club din București. Albumul BLANCOMAT cuprinde 16 piese, printre care regasim colaborari…

- Astazi, 1 februarie, Mike Godoroja & Bluespirit ft. Crina Mardare lanseaza noul videoclip al piesei „Nopți de Sanziene”. Piesa face parte din albumul „Viața”, care se va lansa in toamna anului acesta. Piesa „Nopți de Sanziene“ este un omagiu adus legendei Sanzienelor și de asemenea, o declarație speciala…

- Duoul romanesc DJ Project revine cu o colaborare minunata, de data aceasta cu senzația pop a momentului, Holy Molly. ,,Fulgul” este o balada pop, plina de versuri din suflet, puse in valoare de o producție calda, care cu siguranța va lumina momentele celor care o asculta. Piesa vorbește despre diversele…

- Personajele din „Taximetriști”, comedia despre viața de noapte din București vazuta de doi taximetriști, Liviu (Rolando Matsangos) și Lica (Alexandru Ion), ce iau parte la o serie de evenimente pline de umor și rasturnari de situație, apar intr-un videoclip lansat de rapperul Spike pentru o piesa cu…

- Acest final de an pune sub lumina reflectoarelor trupa Șatra B.E.N.Z. care lanseaza primul videoclip de pe viitorul lor album. “Prima zapada” este o colaborare alaturi de EMAA, una dintre cele mai underground voci feminine din mainstreamul romanesc. Tonurile melancolice ale melodiei completeaza starea…

- Nicole Cherry și rareș colaboreaza din nou pentru o piesa cu ritm vibrant și vibe latino. ,,Nopțile nedormite” aduce in prim plan povestea personajelor principale din ,,Romina VTM”, film ce va putea fi vizionat in cinematografe incepand cu 2 ianuarie 2023. Piesa vorbește despre insecuritațile fetei…

- Andrew Dum lanseaza single-ul „Sometimes” in colaborare cu Medeea și Olaf Blackwood, cunoscut publicului pentru „I Need You” feat. Armin Van Buren, piesa care a intrat in top Billboard. „Sometimes” este o declarație de dragoste și dor pentru o iubire incheiata, un sound dance, energic, o piesa scrisa…

- rareș, artistul preferat al noii generații, lanseaza astazi piesa „Tokyo”, o piesa calda despre iubirile și persoanele fara de care credem ca nu mai putem trai, pentru ca ne apar in gand la fiecare pas. Cu aceasta piesa, rareș continua seria cantecelor dedicate vindecarii sufletești, serie in care se…