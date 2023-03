Stiri pe aceeasi tema

- Dadaca, care impreuna cu educatoarea ar fi injurat copiii de la o gradinita din Balti, a fost concediata. Expertiza realizata de organele de ancheta din Balti confirma ca vocea care se aude intr-o inregistrare audio este a acesteia.

- Ieri, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Maracineni, cu ocazia programului național ”Școala Altfel”, au susținut o lecție interactiva de educație rutiera la Gradinița cu Program Normal din localitatea Zarnești. ,,Copiii au aflat de la polițiști ce reguli de circulație trebuie sa respecte…

- Propaganda rusa nu exclude pe nimeni, nici macar copiii. Moscova ii pregatește pe aceștia inca de la 7 ani ca sa moara pentru țara lor. Campania se face sub forma unor lecții patriotice obligatorii, pe care Kremlinul le-a lansat la sfarșitul anului trecut. "Rusia urmarește sa iși pregateasca viitorii…

- Copiii de la gradinita Robotel din municipiul Constanta stau de mai multe zile in frig, dupa ce joi a fost avariata reteaua de termoficare din zona. Directoarea gradinitei, Mihaela Dardac, a afirmat ca s-a incercat, in zadar insa, incalzirea salilor cu „mijloace proprii”.

- Compania militara privata Wagner nu-și alege mercenarii doar din coloniile penitenciare din Rusia. Anunțurile de recrutare au inceput sa fie postate chiar și in stațiile de autobuz din Rusia și la standurile de informații ale companiilor de securitate. Un jurnalist de la publicația independenta rusa…

- Educatia este esentiala pentru dezvoltarea copiilor, indiferent de locul in care traiesc. In tarile asiatice, multe gradinite ofera programe educationale de calitate pentru cei mici, invatandu-i cum sa-i respecte pe cei din jur. Metoda preferata este cea prin joc. In videoclip este prezentat modul prin…

Grupul industrial rus Kalasnikov a realizat anul trecut 45 de comenzi de stat in domeniul apararii si 24 de contracte in cadrul cooperarii tehnico-militare, relateaza vineri novinite.com, care citeaza agentia de presa rusa TASS, anunța Agerpres.