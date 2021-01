Stiri pe aceeasi tema

- Australia va efectua un recensamant al populatiei de koala din tara, utilizand drone si caini utilitari, pentru a stabili numarul exemplarelor in viata pe fondul ingrijorarilor ca specia ''se indreapta spre extinctie'', relateaza The Independent. Recensamantul koala face parte dintr-un…

- Incendiile violente au distrus aproape jumatate din vegetatia de pe Insula Cangurilor (Australia) in 2019, iar numeroase specii au ramas fara habitatul lor natural. Ecologistii au crezut ca oposumul pigmeu, cea mai mica specie de oposum, ar fi disparut in urma incendiilor. Acum, la un an de la acele…

- O familie din Adelaide, Australia de Sud, a gasit o „decorațiune” ieșita din comun in bradul lor de Craciun. Un koala aventuros a intrat in casa și s-a cuibarit in pomul festiv. Intimplarea s-a petrecut miercuri, iar animalul a fost mutat intr-o locație mai potrivita cu ajutorul unei organizații de…

- Populatia de ornitorinci din Australia s-a redus atat de drastic in ultimii 30 de ani, incat cercetatorii fac apel ca aceste faimoase mamifere cu cioc de rata sa fie introduse pe lista ''speciilor amenintate'', informeaza DPA. Mai multi experti de la Universitatea New South Wales (UNSW)…

- O mica localitate din Noua Zeelanda va intrerupe iluminatul public in saptamanile care urmeaza in incercarea de a proteja o specie de petrel (Procellaria westlandica), o pasare de mare in pericol de disparitie, informeaza DPA. Agentia de transport din Noua Zeelanda, Waka Kotahi, a anuntat miercuri ca…

- Conform unui studiu facut de cercetatorii australieni, ursii koala sint pe cale de disparitie din cauza stresului rezultat in urma incendiilor, distrugerea habitatului natural prin extinderea zonelor de locuit, transmite b1.ro. Stresul acționeaza asupra sistemului imunitar al ursilor, iar o imunitate…

- Mai multe drone specializate sunt testate in cadrul unui program de crestere a numarului de koala de pe coasta estica a Australiei, aceste dispozitive urmand sa imprastie seminte de eucalipt pentru regenerarea zonelor impadurite distruse in incendiile extrem de grave care au afectat Australia, informeaza…

