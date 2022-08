The Financial Times: Un fatalism periculos în privința unui război SUA-China Atunci cand o disputa internaționala creeaza probleme vreme de decenii, ea poate parea o afecțiune cronica ce nu va deveni niciodata terminala. SUA și China se infrunta pe tema Taiwanului inca din anii ’50. Am scris un articol de prima pagina pentru The Economist despre criza Stramtorii Taiwanului din 1995, scrie The Financial Times, citata de Rador. Astfel ca e tentant sa consideri exercițiile militare amenințatoare intreprinse de China langa coasta Taiwanului drept un simplu capitol nou dintr-o veche epopee. Dar de data aceasta se simte altfel. Pana acum un razboi SUA-China pentru Taiwan parea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din cele doua state, China și Taiwan nu se așteapta la conflicte intre cele doua, chiar daca sunt in desfașurare ample exerciții militare pe granița lor. Oamenii de pe plaja insulei Pingtan, cel mai apropiat punct al Chinei de Taiwan, și-au exprimat speranța pentru reunificarea pașnica, in…

- Mai intai ca vicepreședinte și acum ca președinte, Joe Biden le-a spus chinezilor ca singurul lucru mai rau decat un conflict intenționat este unul neintenționat. Accidentul de care se temea s-ar putea sa se concretizeze acum, precizeaza The Economist . In timp ce avionul lui Pelosi se apropia de Taiwan…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, care a sosit marti seara in Taiwan, a declarat miercuri ca a venit cu intentii pasnice in regiune, in contextul in care vizita sa a infuriat Beijingul, transmite AFP. „Venim ca prieteni in Taiwan, venim in pace in regiune”, a declarat Pelosi in…

- Un portavion american și grupul sau de atac s-au intors in Marea Chinei de Sud dupa o escala in Singapore, desfașurandu-se in regiunea disputata in timp ce tensiunile SUA cu China cresc din cauza unei posibile vizite in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din Congres, Nancy Pelosi. Oficiali…

- Prețul petrolului rusesc va fi la aproximativ jumatate din prețul actual, a declarat premierul japonez Fumio Kishida.Țarile G7 discuta in mod activ limitarea prețului petrolului rusesc, reducandu-l la aproximativ jumatate din prețul de cumparare actual, relateaza agenția de presa japoneza,…

- Ziua Justiției este aniversata in prima duminica din luna iulie. O jumatate de an a trecut, o jumatate vine. Este, dincolo de alte considerente, un mesaj de echilibru in sine. Așa cum trebuie sa fie tot ceea ce ține de justiție. Ușor de spus, greu de infaptuit! Potrivit World Justice Forum 2022, in…

- Locuitorii din Bucovina, fie ca sunt din Romania fie ca sunt din Ucraina, sunt frați, afirma guvernatorul din Cernauți, Serghii Osaciuk. Mesajul guvernatorului ucrainean este transmis cu prilejul deschiderii a doua puncte suplimentare de trecere a frontierei intre Romania și Ucraina. Mesajul este scris…

- Mii de americani au inceput sambata sa se adune pe strazile tarii pentru a demonstra in favoarea unei mai bune reglementari a armelor de foc dupa crimele recente, intre care cea dintr-o scoala din Texas care a socat Statele Unite, relateaza AFP. ”Ma alatur lor pentru a reitera apelul meu catre Congres:…